Prefeitura de Campinas (SP) anuncia obras de revitalização no Terminal Mercado

Estimativa é de que serviços durem 120 dias até a conclusão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última quarta-feira, 04 de outubro de 2023, a Prefeitura de Campinas (SP) comunicou as obras de revitalização do Terminal Mercado, que terá um investimento de R$ 1.449.276,32.

Com início dos trabalhos programado para 13 de novembro, o serviço tem previsão de conclusão de 120 dias. Estima-se que 18 mil pessoas sejam beneficiadas a cada dia pelas novas melhorias na cidade.

Quando finalizado, o Terminal Mercado contará com nova cobertura nas plataformas e nas duas entradas, banheiros para pessoa com deficiência, feminino e masculino, espaço família, piso podotátil em toda área do local, reformas na parte elétrica, hidráulica, drenagem e esgoto, além de um novo paisagismo e comunicação visual.

O terminal atenderá as seguintes 21 linhas: 230; 240; 241; 242; 244; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 260; 261; 263; 265; 265.1; 271 e 273.

O prefeito Dário Saadi ressaltou que o Mercado Municipal também passa por obras de revitalização.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte