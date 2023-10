Pontos de ônibus em Saquarema (RJ) passam por obras e reformas

Um total de 10 bairros contarão com atuação da prefeitura

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Múltiplos pontos de ônibus em Saquarema (RJ) estão passando por obras; de acordo com a prefeitura, serão priorizados os equipamentos em locais mais afastados do centro do município.

Os seguintes bairros contam com a atuação da administração pública em reformas: Goá, Rio d’Areia e Palmital, todos às margens da RJ 118, a Estrada de Latino Melo.

Já as construções dos pontos de ônibus ocorrem nos bairros de Vilatur, Bicuíba, Jardim Ipitangas, Vila Gegê e Rio Mole. Na sequência, serão Basiléa e Sampaio Corrêa passarão por melhorias.

“Optamos pelos tradicionais pontos coloniais, de alvenaria, que possuem um tempo curto de construção. O projeto da construção tem como objetivo arquitetar pontos de ônibus seguros, confortáveis, e com o máximo de durabilidade, com o intuito de trazer conforto e melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou Leandro Lessa, Diretor de Transportes da Prefeitura de Saquarema.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte