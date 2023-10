Monotrilho da Linha 15-Prata apresenta problemas no início da operação desta sexta-feira (06)

ALEXANDRE PELEGI

O Monotrilho da Linha 15-Prata iniciou a operação já com problemas nesta sexta-feira, 06 de outubro de 2023.

Segundo a Companhia do Metrô de São Paulo, que opera a linha, uma interferência na via entre as estações São Lucas e Camilo Hadad reduz a velocidade dos trens, que circulam com maior tempo de parada.

Os técnicos da estatal paulista trabalham para a normalização.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes