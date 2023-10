MetrôRio realiza campanha com foco no público infantil em outubro

Crianças com até 11 anos e 11 meses terão direito a gratuidade na tarifa dos ônibus

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Desde o dia 1º de outubro, o MetrôRio realiza a campanha “Em outubro, a criança é por nossa conta”, que terá como intuito o uso do transporte público mais sustentável, inclusive, em momentos de lazer e diversão do público infantil.

A iniciativa ocorre nas 41 estações do sistema metroviário do Rio de Janeiro.

Jovens menores de 12 anos terão gratuidade nas tarifas dos ônibus, e devem estar acompanhados de um responsável. O benefício vale para os fins de semana e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro.

É necessária a apresentação de um documento de identificação das crianças. A passagem é disponibilizada apenas para aqueles com idade até 11 anos e 11 meses.

A empresa ressalta que a tarifa gratuita não é inclusa para os adultos que acompanham as crianças, tendo então de pagar a passagem de forma integral, exceto aqueles que já têm gratuidade garantida por lei.

“Diante da vocação turística do Rio de Janeiro e da sua diversidade, opções de diversão não vão faltar para comemorar o mês das crianças indo de metrô. As famílias podem aproveitar a campanha para levar os pequenos para um passeio nos parques, praias, cinema, teatro, ou um aniversário de um amigo da escola. Além de ressaltar a importância do uso de um transporte mais sustentável e a conveniência do modal, por ser rápido e previsível, queremos retribuir todo o carinho que esses fãs mirins têm pelo metrô”, afirma Simone Pfeil, gerente de Comunicação e Marketing do MetrôRio.

Serviço:

Mês das Crianças: Campanha do MetrôRio incentiva o uso do transporte público para lazer aos fins de semana

Período: fins de semana e feriado do mês de outubro

Local: todas as 41 estações do MetrôRio

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte