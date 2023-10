Higer Azure já circula pelas ruas de São Paulo

Nas próximas duas semanas veículo operará em linhas da capital

ADAMO BAZANI

O ônibus AzureA12 BR já pode ser visto na Zona Sul de São Paulo, em operação pela Transwolff. O veículo começou a circular nessa sexta-feira (6) e seguirá nas ruas pelas próximas duas semanas.

Com 12 metros de comprimento, o veículo padrão desenvolvido para o mercado brasileiro, oferece o estado da arte em termos de tecnologia, segurança, conforto e a acessibilidade. Nesse último quesito destaca-se o piso baixo total de fábrica e um exclusivo sistema de “ajoelhamento” da suspensão, o que proporciona maior segurança, conforto e facilidade no embarque e desembarque de passageiros, além de corredores largos e rampa de acesso na porta central, fundamentais para os passageiros com mobilidade reduzida.

Toda essa incorporação de tecnologia reflete-se também no desempenho do veículo, projetado para entregar performance mesmo em cidades de trânsito intenso, por isso, que conta com um sistema de freios regenerativo que recarrega as baterias e contribui para aumento de autonomia do veículo em até 30%.

Com mais de 9000 unidades em circulação em 138 países, o AZURE A12BR é uma versão desenvolvida exclusivamente para o mercado brasileiro. O veículo passa pela segunda bateria de testes na cidade e, em breve, chegará as ruas de São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes