Águia Branca abre 200 vagas para motoristas na alta temporada

Condutores temporários vão atuar no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e São Paulo

ARTHUR FERRARI

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, abriu mais de 200 vagas para contratação de motoristas temporários em suas bases no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e São Paulo.

De acordo com a empresa, as oportunidades são válidas para os seguintes municípios: Rio de Janeiro, Cariacica, São Mateus, Colatina, Salvador, Itabuna, Teixeira de Freitas, Ponte Nova, Vitória da Conquista, Paraíba do Sul e São Paulo. As admissões estão previstas para ocorrer ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, com objetivo de fortalecer a operação no período de alta temporada de viagens.

Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo, CNH válida com habilitação na categoria D ou E, curso de Transporte Coletivo de Passageiros atualizado e ter o exame Toxicológico, exigido pelo Detran, atualizado e comprovado. Ter experiência com viagens em rodovias com ônibus, caminhão ou carretas será considerado um diferencial, assim como curso de direção defensiva e conhecimentos em mecânica básica.

Os motoristas contratados receberão salário compatível com o mercado, além dos benefícios de ticket alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, vale transporte, seguro de vida, previdência privada e bônus por resultado. Apesar das vagas serem temporárias, há possibilidade de efetivação, afirma a empresa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte