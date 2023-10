São José dos Campos (SP) começa a testar ônibus totalmente elétrico da Eletra em suas linhas municipais

Veículo do tipo padron que tem capacidade para 70 passageiros foi disponibilizado pela fabricante de forma gratuita, sem nenhum tipo de custo para a cidade

São José dos Campos (SP) começou a testar nesta quarta-feira, 04 de outubro de 2023, um novo modelo de ônibus elétrico da fabricante Eletra. É o segundo teste com veículos do tipo que acontece no município.

O grupo Eletra disponibilizou um veículo elétrico E-Bus, produzido no Brasil, com carregador para demonstração pelas ruas da cidade até o dia 17 de outubro, sem custos para o município.

A cada dia, o veículo deve circular em uma linha diferente da cidade para que a população conheça o modelo.

Vale ressaltar que durante o período de testes do ônibus não haverá cobrança de tarifa e a população poderá utilizar o veículo totalmente de graça.

Sem emissão de CO2 e ruídos, o E-Bus totalmente elétrico possui 12,1 metros de comprimento, sendo do tipo padron, e tem capacidade para transportar 70 passageiros. No ônibus há três portas do lado direito, com rampa para cadeira de rodas, além de assentos ergonômicos e corredores largos. O modelo ainda conta com ar condicionado e portas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos móveis.

Atualmente São José já conta com ônibus elétricos articulados, que operam na Linha Verde desde 2020. São os VLPs (Veículos Leves sobre Pneus), com motores BYD e carrocerias Marcopolo. No total, a cidade adquiriu 12 veículos, que foram imediatamente integrados ao sistema de transporte público.

Confira a programação de atendimento do ônibus elétrico da Eletra em teste na cidade:

Na região leste, serão contempladas as linhas 201 (Terminal Central/Bairrinho); 202 (Bom Retiro/Terminal Central); 204 (Novo Horizonte/Via Pedro Álvares Cabral); 205 (Eugenio de Melo/Galo Branco/Praça Afonso Pena); 206 (Jardim Santa Inês/José Longo); 214 (Vila Tesouro/Sebastião Gualberto/José Longo); 215 (Vila Tesouro/Jardim Aquarius); 237 (Novo Horizonte/Jardim Aquarius); 240 (Novo Horizonte/Campo dos Alemães); 244 (Jardim São José/Terminal Central); 340 (ECO Campos de São José/Via Cambuí); 341A (ECO Campos São José/Terminal Central); 341B (ECO Campos São José/José Longo).

Na região sudeste, serão contempladas as linhas 212 (Putim/Terminal Central); 219

(Santa Luzia/Terminal Central); 302 (Putim/Praça Afonso Pena); 322 (Capuava/Terminal Central); 333 (Jardim Santa Rosa/Via São Judas e Colinas); 335 (Vila Adriana – EMHA II /Praça Afonso Pena).

Na região norte, serão contempladas as linhas 105 (Bairro dos Freitas/José Longo); 107 (Altos da Vila Paiva/José Longo); 115 (Vila Dirce/Altos de Santana/ José Longo); 116 (Taquari/ Rodoviária); 122 (Altos de Santana/Parque Industrial); 124 (Buquirinha/José Longo); 140 (Altos de Santana/Av. DR. João Guilhermino).

Na região sul, serão contempladas as linhas 117 (Morumbi/Aquárius); 119 (Colonial/Aquárius); 304 (Colonial/Praça Afonso Pena); 306 (Limoeiro/Dutra); 310 (Residencial União/Via Jardim Oriente/Terminal Central); 314 (Chácaras Reunidas/Terminal Central); 315 (Parque Interlagos/Terminal Central); 318 (Terminal Central/ Dom Pedro I); 323 (Campo dos Alemães/Terminal Central).

Na região oeste, serão contempladas as linhas 111 (Vale dos Pinheiros/Monte Castelo); 121 (Urbanova/Esplanada/Terminal Central); 128 (Urbanova/Colinas).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte