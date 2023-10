Palmeiras e Wemobi divulgam nova pintura do ônibus do time

Veículo transporta o time e a comissão técnica até as partidas

ARTHUR FERRARI

O busão do Verdão está de cara nova! A wemobi, startup de viagens rodoviárias com experiência 100% digital, e o Palmeiras divulgaram nesta quinta-feira (5) o novo design do webus, veículo que leva os atletas e comissão técnica da equipe profissional masculina às partidas, em uma parceria que já dura mais de dois anos. Os torcedores já poderão ver o novo ônibus levando o elenco para a partida diante do Boca Juniors (ARG), às 21h45, no Allianz Parque, válida pela semifinal da Libertadores.

“Em conjunto com o Palmeiras, decidimos manter os dizeres pois eles seguem e esperamos que permaneçam ainda mais atuais. Afinal a equipe é a então campeã nacional e já faturou dois títulos este ano. Esperamos que a parceria siga rendendo muita sorte e ainda mais conquistas para o clube, tanto no masculino quanto no feminino, que neste ano também embarcaram conosco”, revela o CEO da wemobi, Rodrigo Trevizan.

Mantendo os dizeres #MaiorCampeãodoBrasil, escolhido por torcedores em votação na internet na temporada anterior, o layout agora também terá a presença dos dois mascotes oficiais da equipe: o icônico Periquito, adotado ainda pelos torcedores do Palestra Italia em 1917, e o adorado, há mais de 30 anos pelas arquibancadas, Porco Gobbato, que foi oficializado também como símbolo do clube em 2016.

“É com muita satisfação que apresentamos a nova cara do ônibus oficial do Palmeiras. A wemobi tem sido uma parceira muito importante para o clube nos últimos anos, e espero que esta união continue por muito tempo”, declarou Everaldo Silva, diretor de marketing do Verdão.

