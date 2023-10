Obras do trecho 4 do corredor de ônibus Norte-Sul de Ribeirão Preto (SP) entram na fase final

Último trecho deve ser entregue ainda em novembro, um mês antes do prazo estipulado em contrato, que seria em dezembro

Após uma série de melhorias e investimentos significativos, a construção do Trecho 4 do corredor de ônibus Norte-Sul, em Ribeirão Preto (SP), está prestes a ser concluída. As últimas etapas da obra incluem a instalação de abrigos de ônibus, a pintura da barreira da ponte e o paisagismo dos novos canteiros, que receberão cerca de 500 mudas de árvores.

Sob orientação técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a plantação das mudas está programada para começar em aproximadamente 15 dias. Enquanto isso, as equipes já estão trabalhando na instalação das sinalizações horizontal e vertical, que envolvem placas e pinturas para garantir a segurança dos usuários.

A previsão é que a obra seja inaugurada em novembro, antecipando o prazo de entrega contratual estipulado para dezembro. Os recursos para a realização do projeto foram de R$ 19,8 milhões, e a obra está sob responsabilidade da Autem Engenharia, com supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

O Trecho 4 representa a conclusão do corredor Norte-Sul, que percorre 11 avenidas e é parte do Programa Ribeirão Mobilidade. Com uma extensão de 21 km, o corredor se inicia na avenida Antônia Mugnato Marincek, segue por diversas avenidas e termina no terminal de ônibus do Ribeirão Shopping, abrangendo toda a cidade.

A integração dos 11 corredores formará uma malha contínua de 56 km, exclusiva para ônibus, conectando todas as regiões de Ribeirão Preto e proporcionando uma ligação de ponta a ponta na cidade.

Além das melhorias para o transporte coletivo, o Trecho 4 também inclui a construção de uma ciclovia de 340 metros na Braz Olaia Acosta, entre as ruas Adolfo Mantovani e Caetano Mancuso. Isso totaliza 9 km de ciclovias somente no corredor Norte-Sul e, somando-se a outros corredores do programa, Ribeirão Preto contará com mais de 40 km de ciclovias.

A obra também envolveu a construção de uma ponte sobre o córrego Nova Aliança, nas proximidades do conjunto João Rossi, e a expansão da avenida Independência, que agora se conecta à avenida Lygia Latuf Salomão, proporcionando uma via ininterrupta para garantir a fluidez do corredor Norte-Sul.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte