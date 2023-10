Linha 408 – Alto Grajaú/Via Rosa Sffeir começa a operar em Juiz de Fora (MG)

Serviço atende pela primeira vez as ruas Rosa Sffeir e Izabel Pierre Feital

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Juiz de Fora (MG) agora conta com a linha de ônibus 408 – Alto Grajaú/Via Rosa Sffeir, que atende de forma inédita as ruas Rosa Sffeir e Izabel Pierre Feital.

A linha começou a ser operada no último domingo, 1º de outubro de 2023.

Por conta das vias estreitas e íngremes, são utilizados micro-ônibus para realizar o trajeto, já que não é viável a circulação de um ônibus tradicional.

A operação nas ruas citadas acontece todos os dias da semana. Os moradores interessados podem conferir a grade horária pelo link abaixo:

https://www.pjf.mg.gov.br/onibus/itinerario/index.php

Confira o itinerário da linha 408:

Sentido bairro/Centro: Rua Wadih Abdo Farah nº 50 (ponto final), Rua Miguel Jacob, Rua João Zanini, Rua Izabel Pierre Feital, Rua Rosa Sffeir, Rua Nossa Senhora do Líbano, Rua Vitorino

Braga, Avenida Garibaldi Campinhos, Rua Benjamin Constant, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Rua Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Avenida Getúlio Vargas nº 763 (ponto final).

Sentido Centro/bairro: Avenida Getúlio Vargas nº 763 (ponto final), Travessa Dr. Prisco, Rua Francisco Bernardino, Viaduto Arquiteto Hélio Fadel Araújo, Avenida Garibaldi Campinhos, Rua Professor Lander, Rua do Monte, Rua Nossa Senhora do Líbano, Rua Rosa Sffeir, Retorna na Rua Miguel Jacob, Rua Rosa Sffeir, Rua Izabel Pierre Feital, Rua Antônio Coimbra, Rua Nossa Senhora do Líbano, retorna na rotatória com a Rua Francisco Falci, Rua Batista de Andrade, Rua Alvina de Araújo Alves, Rua Dr. Leonel Jaguaribe, Rua Miguel Jacob, Rua Wadih Abdo Farah nº 50 (ponto final).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte