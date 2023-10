Faixa exclusiva para ônibus começa a funcionar na Av. Brasil, no Rio de Janeiro, neste sábado (07)

Objetivo da medida é reduzir o tempo de deslocamento para os passageiros do transporte coletivo

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Transportes e da CET-Rio, inicia a operação da faixa seletiva para uso exclusivo de ônibus nos dois sentidos da Avenida Brasil, de Guadalupe ao Caju, neste sábado, 07 de outubro de 2023.

O retorno dessa faixa seletiva tem como objetivo principal a redução do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam o transporte público coletivo, abrangendo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além disso, a medida marca o início do processo de adaptação da região para o futuro funcionamento do BRT Transbrasil, que promete trazer melhorias para a mobilidade urbana da cidade.

“A volta da seletiva é uma preparação para o começo da operação do BRT Transbrasil a partir do ano que vem. O trajeto da seletiva é de 22 quilômetros e se dará entre as estações do BRT Guadalupe e Caju. É importante ressaltar que só será permitido trafegar ônibus. Táxis, vans e veículos em geral estão proibidos e se trafegarem serão multados”, diz Maína Celidonio, secretária de Transportes.

Segundo o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, oito lombadas eletrônicas e 19 radares fixos serão responsáveis pela fiscalização na extensão do corredor. “A fiscalização vai ser feita através de 19 radares fixos e oito lombadas eletrônicas, além de equipes da CET-Rio. Vamos fiscalizar não só excesso de velocidade como também invasões da pista seletiva por veículos não autorizados. O nosso objetivo é o de privilegiar o transporte coletivo” explica Dinis.

Vale ressaltar que nem mesmo táxis não poderão trafegar na nova faixa, e a multa para quem desrespeitar a regra é de R$ 300,00.

Com a implementação da faixa seletiva, o transporte coletivo deve completar viagens de forma mais rápida e eficiente, contribuindo para o maior conforto dos passageiros no dia a dia. A medida também visa incentivar o uso do sistema, contribuindo para a redução do tráfego de veículos particulares nas vias da cidade e, consequentemente, para a diminuição dos congestionamentos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte