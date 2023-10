Congresso Nacional derruba vetos presidenciais que alteravam Lei das Ferrovias e Código de Trânsito Brasileiro

Alterações haviam sido feitas pelo então Presidente Jair Bolsonaro, em 2021, e o atual, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023

ARTHUR FERRARI

O Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais relacionados a duas propostas legislativas que impactam diretamente o setor de transporte no Brasil. As medidas, que agora serão incorporadas às respectivas leis, abrangem a Lei das Ferrovias e a reformulação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Lei das Ferrovias traz uma mudança significativa ao transformar o modelo de concessão em autorização para a infraestrutura ferroviária no país. Essa transição simplificará a exploração desse serviço, facilitando o acesso e o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária.

Entre os pontos vetados do projeto que originou a lei (PL 3754/21), os parlamentares optaram por derrubar alguns deles que tratavam da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos das atuais concessionárias. Essa recomposição será permitida quando a concessionária comprovar que a entrada de um concorrente com uma ferrovia recém-construída por meio de autorização causará desequilíbrio em sua área de influência.

Em 2021, o então Presidente Jair Bolsonaro havia excluido o trecho que dava preferência a concessionárias de linhas de trem para novas licitações em áreas que já atuam.

O argumento por trás desse pedido de recomposição é que o concessionário deve aderir a um teto tarifário, enquanto o autorizatário tem liberdade de definir seus preços. O reequilíbrio poderá ser alcançado por meio de redução do valor de outorga, aumento do teto tarifário, fim das obrigações de investimentos ou prorrogação de prazos contratuais.

Já o que diz respeito às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas que não realizarem exames para obter ou renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) agora só poderão obtê-la mediante apresentação de resultado negativo para exame toxicológico. No entanto, aqueles que dirigirem veículos sem a devida renovação da CNH enfrentarão uma multa severa, correspondente a cinco vezes o valor base da infração, além da suspensão do direito de dirigir em caso de reincidência, com uma multa equivalente a dez vezes o valor base.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia vetado o trecho do CTB que estabelece multa e infração gravíssima para motoristas que atrasavam em 30 dias ou mais a realização do exame toxicológico.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte