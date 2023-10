CIEE promove ação na linha 5-Lilás do Metrô, em São Paulo, para jovens que querem entrar no mercado de trabalho

Ação acontece na Estação Vila das Belezas, das 11h às 16h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 05 de outubro de 2023, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) realizará uma ação na Estação Vila das Belezas da linha 5-Lilás do Metrô, na qual receberá cadastros de adolescentes a partir de 14 anos e passará orientações sobre montagem do currículo, para orientar aqueles que buscam entrar no mercado de trabalho.

A iniciativa acontece das 11h às 16h.

Serviço

Local: Estação Vila das Belezas

Data: 5 de outubro

Horário: 11h às 16h

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte