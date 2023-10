Bauru (SP) aumenta tarifa do Transporte Coletivo Urbano de R$ 4,75 para R$ 5

Acréscimo de 5,26% passa a valer daqui a 30 dias; Câmara precisa aprovar aumento do subsídio

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Bauru (SP) anunciou no início desta semana o reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal.

O decreto, que elevou o valor da passagem dos ônibus na cidade de R$ 4,75 para R$ 5 passa a valer em 30 dias.

O texto, publicado no Diário Oficial do Município na terça-feira, 03 de outubro de 2023, leva em consideração um reajuste no valor do subsídio pago às empresas por passageiro, dos atuais R$ 0,42 para R$ 0,75.

Caso a Câmara não aprove, a prefeitura deverá rever o percentual de acréscimo.

Com o aumento do subsídio aprovado pelos vereadores, a prefeitura ficará autorizada a repassar R$ 14,1 milhões pelo período de 12 meses, com um limite mensal máximo de R$ 1,1 milhões.

A tarifa para os estudantes segue com desconto de 50%, mas com critérios diferenciados para o subsídio definidos pela idade: para os menores de 18 anos, 25% pagos pelo Sistema e 25% pelo Poder Público; e para os estudantes acima de 18 anos, 25% pelo Poder Público e 25% concedidos por liberalidade pelas Empresas Concessionárias do Sistema.

A isenção tarifária para viagem com característica de integração fica mantida pelo decreto municipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes