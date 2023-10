Assembleia Legislativa de Goiás aprova projeto de reorganização do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia

Medida prevê a divisão dos serviços em dois conjuntos de atividades

ARTHUR FERRARI

O Plenário da região Metropolitana de Goiânia (GO) aprovou, de forma definitiva, o projeto de reorganização do transporte público, que agora aguarda a sanção do chefe do Executivo estadual. A iniciativa visa melhorar o transporte público na região, incluindo a renovação e eletrificação da frota de ônibus do Eixo Anhanguera.

O projeto recebeu apoio de diversos parlamentares, incluindo Clécio Alves, Virmondes Cruvinel e Amauri Ribeiro, que atuou como relator do projeto e deu parecer favorável. Clécio Alves, ao abordar as questões do transporte público em Goiânia, enfatizou a importância da transparência na arrecadação e nos gastos relacionados ao transporte público na região.

Mauro Rubem também manifestou seu voto favorável ao projeto, embora tenha apontado a necessidade de maior participação popular no processo decisório. Ele destacou a importância de discutir o sistema de transporte público como um todo e mencionou a possibilidade de implementar a tarifa zero em Goiânia, bem como o acesso direto à gestão desse serviço. “Nós precisamos, em Goiânia, colocar tarifa zero e ter acesso direto à gestão do transporte coletivo. As empresas arrecadam, liberam, determinam qual linha vai ou não vai mais funcionar. Não pode isso. Ônibus elétrico, ótimo, mas precisamos discutir o sistema como um todo”.

O projeto de reorganização prevê a divisão dos serviços de transporte coletivo em dois conjuntos de atividades. O primeiro conjunto diz respeito à operação das frotas e ao transporte dos usuários do SIT/RMTC, que continuarão sob os contratos de concessão existentes. O segundo conjunto abrange a aquisição e o fornecimento de frotas de ônibus, incluindo investimentos na modernização e renovação da frota, além de investimentos em obras de infraestrutura determinadas pela Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo (CDTC) e especificadas nos contratos.

Essa aprovação marca um passo importante na melhoria do sistema de transporte público na região Metropolitana de Goiânia. A reorganização do transporte público, com foco na modernização da frota e na infraestrutura, visa proporcionar uma experiência mais eficiente e conveniente para os passageiros, além de promover uma maior transparência e participação popular nas decisões relacionadas ao transporte público na região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte