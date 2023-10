Wemobi amplia destinos no Centro-Oeste e chega a Brasília e Caldas Novas

Já presente em Goiânia, startup agora tem rotas ligando as regiões Sul e Sudeste à capital federal e à uma das principais cidades turísticas no estado goiano, além da oferta de novas combinações de trechos onde já atuava, mas não se conectavam entre si

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A wemobi está ampliando seu raio de atuação na região Centro-Oeste. A plataforma de viagens 100% digital, que já disponibilizava rotas à Goiânia (GO), agora passa a conectar alguns dos principais estados do Sul e Sudeste à Brasília (DF), Caldas Novas (GO) e outras cidades inéditas. As poltronas começam a ser vendidas no site, aplicativo e WhatsApp da empresa a partir desta quarta-feira (4). Com a inclusão dessas novas opções, a startup passa a ter mais de 3 mil opções de trechos e alcança 400 destinos à disposição dos usuários.

Esta ampliação é resultado da conexão entre as plataformas de vendas da wemobi e Gipsyy, disponibilizando para os usuários de ambas a possibilidade de comprar poltronas operadas por parceiros de cada uma delas.

Neste primeiro momento, a integração contempla, além de Brasília (DF) e Caldas Novas (GO), mais cidades inéditas na plataforma como Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba (MG), Limeira (SP), entre outras. Também serão disponibilizadas novas combinações de trechos. Um bom exemplo é Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro (RJ), duas cidades onde a wemobi já estava presente, mas que não se conectavam entre si.

