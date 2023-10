Uberlândia (MG) oferece linha especial de ônibus para quem vai ao 10º Congresso Municipal da Juventude nesta sexta (06)

Evento acontece na Arena Sabiazinho das 7h às 13h

ARTHUR FERRARI

Quem vai ao 10º Congresso Municipal da Juventude em Uberlândia (MG), que acontece na Arena Sabiazinho nesta sexta-feira, 06 de outubro de 2023, das 7h às 13h, contará com uma linha especial de ônibus oferecida pela prefeitura.

O itinerário S907 (Terminal Central/Arena Sabiazinho) fará seis viagens, com a primeira saindo do Terminal Central, com embarque pela Plataforma D, às 6h, com destino à Arena Sabiazinho. O veículo dará suporte à Linha A105 (Terminal Central/Santa Mônica).

Passageiros podem conferir horários disponíveis através do aplicativo Udibus ou do site da Prefeitura de Uberlândia.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte