Linha 9-Esmeralda inicia operação nesta quarta-feira (04) operando por via única entre Morumbi e Cidade Universitária

Ônibus do Paese atendem entre estações Morumbi e Pinheiros

ALEXANDRE PELEGI

Devido à falha no sistema elétrico ocorrida ontem, terça-feira (03), a circulação de trens da Linha 9 – Esmeralda segue operando em via única, agora entre as estações Morumbi e Cidade Universitária, nesta quarta-feira, 04 de outubro de 2023.

Ônibus da operação PAESE atendem entre as estações Morumbi e Pinheiros.

Como noticiou nessa terça-feira (03) o Diário do Transporte, imagens publicadas nas redes sociais mostraram cabos da rede elétrica sendo rompidos e múltiplos pontos de fumaça.

A pane ocorreu no mesmo dia em que funcionários públicos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô fizeram greve contra a desestatização pretendida pelo governador Tarcísio de Freitas. A linha 9 não paralisou por causa da greve, porque assim como as linhas 4, 5 e 8, está concedida à operação privada. A greve foi encerrada ontem à meia-noite. (Relembre)

Comunicado do Governo de São Paulo sobre a situação do transporte coletivo, emitido após a falha, prometeu instaurar processo administrativo contra a ViaMobilidade, concessionária da linha, para apurar a falha:

“O Governo de SP, por meio Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha no sistema de energia da Linha 9-Esmeralda ocorrida nesta terça-feira (3). Qualquer inconformidade verificada é apurada e, se confirmada, as sanções e penalidades previstas em contrato são aplicadas. A energia foi reestabelecida e os primeiros trens estão em funcionamento.”

