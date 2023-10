Após 26 horas de falhas, linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade segue com problemas na tarde desta quarta-feira (04)

Técnicos da empresa atuam para normalizar circulação de trens

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Com falhas na rede elétrica ainda sem solução por completo, a linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos completou 26 horas com alterações nos itinerários, operando em via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária na tarde desta quarta-feira, 04 de outubro.

A operação PAESE foi acionada e ônibus estão auxiliando no transporte de passageiros entre as estações Vila Olímpia e Pinheiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, a concessionária ViaMobilidade suspeita de um ato de vandalismo nos cabos da rede elétrica na última terça (03).

Relembre:

Confira a nota emitida pela empresa sobre a situação nos trilhos de São Paulo:

“São Paulo, 4 de outubro de 2023 –Técnicos da ViaMobilidade atuam desde ontem (3) para corrigir uma falha no sistema elétrico que afeta a operação da Linha 9-Esmeralda. O trabalho de manutenção envolve cinco frentes de trabalho formadas por cerca de 40 colaboradores, que priorizam a solução do problema para que a linha possa operar normalmente o quanto antes.

Hoje, desde às 4h, devido à manutenção no sistema afetado, a circulação de trens acontece por via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária. Ao todo, 40 ônibus da operação PAESE atendem o trecho entre Vila Olímpia e Pinheiros. O restante da linha segue com operação normal. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte