Acidente entre carro e ônibus deixa casal ferido em Cascavel (PR) na noite desta quarta-feira (4)

Cruzamento tem semáforo, mas estava desligado por falta de energia

MICHELLE SOUZA

Um homem e uma mulher ficaram feridos após se envolverem em um acidente, entre um carro e um ônibus, na noite desta quarta-feira (4), em Cascavel (PR).

A colisão foi no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Assunção, no Bairro Alto Alegre. O local possui semáforos, mas de acordo com testemunhas, estavam desligados no momento do acidente, devido à falta de energia elétrica que afeta diversas regiões de Cascavel, desde as primeiras horas da manhã, por conta do tornado que atingiu o município e diversas cidades do estado.

O casal que estava no carro teve vários ferimentos e foi encaminhado para a UPA Tancredo Neves. Os passageiros que estavam no ônibus não se feriram.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte