TRT-SP aumenta de R$ 500 mil para R$ 2 milhões contra o Sindicato dos Metroviários por descumprir decisão judicial sobre quantidade de frota

Para os sindicatos de trabalhadores da CPTM, a Justiça Trabalhista aumentou para R$ 500 mil cada um dos três sindicatos, totalizando R$ 1,5 milhão

ADAMO BAZANI

O TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho) de São Paulo subiu na tarde desta terça-feira, 03 de outubro de 2023, de R$ 500 mil para R$ 2 milhões a multa contra o Sindicato dos Metroviários pelo descumprimento de decisão judicial que determinou 100% dos serviços nos horários de pico e 80% nas demais horas.

Na greve desta terça-feira (03), nenhuma linha de metrô e nem a linha de monotrilho, de operação estatal, prestou serviços.

Ainda na tarde desta terça-feira (03), o TRT-SP aumentou a multa caso os trabalhadores da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) sigam descumprindo liminar concedida na última sexta-feira (28 de setembro de 2023).

Segundo o Tribunal, o valor, que era de R$ 500 mil a serem suportados conjuntamente pelos três sindicatos de trabalhadores envolvidos, passa a ser de R$ 500 mil para cada sindicato, totalizando R$ 1,5 milhão.

Na decisão, a juíza Raquel Gabbai de Oliveira justificou que a majoração tem como objetivo evitar que os transtornos ocorridos na parte da manhã desta terça-feira (3/10) se repitam no próximo horário de pico, à tarde. Mas mesmo assim, o quadro não mu

A liminar, ainda em vigor, determina atuação de 100% do efetivo nos horários de pico, compreendidos entre 4h e 10h, e entre 16h e 21h. Os percentuais definidos se aplicam a todos os responsáveis pelos serviços de operação de trens, como aos maquinistas, pessoal das estações, segurança, manutenção e operação.

A magistrada determinou ainda a presença de um Oficial de Justiça para fiscalizar o cumprimento da liminar no Centro de Controle Operacional da CPTM.

As linhas de operação por funcionários públicos amanheceram paralisadas:

Metrô: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha

Monotrilho: 15-Prata

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos): 7-Rubi (operação parcial – Luz/Caieiras), 10-Turquesa (Serviço 710). Expresso Linha 10, 11-Coral (operação parcial – Luz/Guianases), 12-Safira, 13-Jade e Expresso Aeroporto.

Integrações abertas: Linha 7-Rubi na Estação Barra Funda com a Linha 8-Diamante / Linha 11-Coral e 7-Rubi na Estação Luz com a Linha 4-Amarela.

As transferências com a Linha 3-Vermelha, na Barra Funda, e com a Linha 1 Azul, na Luz, continuam fechadas.

SINDICATOS DESCUMPREM DECISÕES JUDICIAIS:

Os sindicatos dos trabalhadores destas estatais, juntamente com a Sabesp (empresa de saneamento ambiental) fazem uma greve de 24 horas. A Justiça determinou, o caso dos trilhos, 100% de atendimento nos horários de pico e 80% nas demais horas.

Os sindicatos dos trabalhadores destas estatais, juntamente com a Sabesp (empresa de saneamento ambiental) fazem uma greve de 24 horas. A Justiça determinou, o caso dos trilhos, 100% de atendimento nos horários de pico e 80% nas demais horas.

RODÍZIO:

O rodízio de carros foi suspenso, mas está mantido para caminhões e ônibus e vans de fretamento.

AULAS E CONSULTAS:

Não há aulas e as consultas médicas serão remarcadas com prioridade.

Foi decretado ponto facultativo em repartições públicas municipais da capital paulista e estaduais.

ÔNIBUS SPTRANS – CAPITAL PAULISTA:

A prefeitura determinou que 100% da frota de ônibus estejam rodando durante todo o dia, ampliou o itinerário de 26 linhas municipais de ônibus, para permitir que os passageiros consigam chegar mais próximo de locais com maior concentração de comércio e serviços e reforçou as frotas de 13 linhas que operam em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

Veja o esquema previsto para os ônibus:

As linhas do que estão fazendo eixo Tatuapé foram prolongadas até a região do Terminal Parque D. Pedro II

Linhas estendidas da estação do Metrô Corinthians-Itaquera até o Metrô Tatuapé:

2703/10 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/21 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/22 Jd. Gianetti – Metrô Itaquera

2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera

2707/31 Chabilândia – Metrô Itaquera

2721/10 Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

2733/10 Pq. Guarani – Metrô Itaquera

2734/10 Jd. Campos – Metrô Itaquera

3732/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Itaquera

3741/10 CPTM D. Bosco – Metrô Itaquera

374V/10 Jd. Santana – Metrô Itaquera

3754/10 Inácio Monteiro – Metrô Itaquera

407H/10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera

Linhas estendidas da Estação CPTM Guaianases até o Metrô Carrão:

2004/10 Jd. Nsa. Sra. Do Caminho – CPTM Guaianases

2009/10 Jd. Robru – CPTM Guaianases

2059/10 São Miguel – CPTM Guaianases

2202/10 Jd. Das Oliveiras – CPTM Guaianases

3026/10 Vl. Iolanda Ii – CPTM Guaianases

3064/10 Cid. Tiradentes – CPTM Guaianases

Linhas estendidas da estação Metrô Tucuruvi até o Metrô Luz:

1705/10 Jd. São João – Metrô Tucuruvi

1705/51 Cem. Pq. Da Cantareira – Metrô Tucuruvi

1709/10 Jd. Joana D’arc – Metrô Tucuruvi

1709/21 Jd. Joamar – Metrô Tucuruvi

1720/21 Vila Sabrina – Metrô Tucuruvi

1722/10 Jd. Marina – Metrô Tucuruvi

Linha estendida entre Metrô Jardim São Paulo até Metrô Santana:

178Y/10 Vila Amélia – Metrô Jardim São Paulo

Linhas que serão reforçadas:

As linhas abaixo terão suas frotas reforçadas, por operarem em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

106A/10 Metrô Santana – Itaim Bibi

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

1178/10 São Miguel – Praça do Correio

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

3539/10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

407P/10 Term. Cidade Tiradentes – Metrô Tatuapé

4310/10 E.T. Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

5110/10 Term. São Mateus – Term. Mercado

5290/10 Divisa de Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

8400/10 Term. Pirituba – Praça Ramos de Azevedo

8615/10 Parque da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

ÔNIBUS EMTU – INTERMUNICIPAIS METROPOLITANOS:

Os ônibus intermunicipais metropolitanos do sistema EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) tiveram frota reforçada nesta terça-feira, 03 de outubro de 2023, por causa da greve dos funcionários públicos do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que são contra os estudos de privatização que sequer tem data de ocorrer.

A EMTU diz que determinou que as operadoras do sistema metropolitano reforcem as frotas em pontos estratégicos da Grande São Paulo, de acordo com a necessidade do momento. A Central Operacional da EMTU vai monitorar a operação durante todo o dia.

Estão sendo ampliadas as quantidades de coletivos em especial nas linhas que atendem a estações.

Veja alguns eixos:

Do ABC para a Linha 5-Lilás e Linha 9-Esmeralda (que funcionam): Corredor ABD e no Terminal Diadema, linha 376 para o Brooklin

Do ABC opções para a linha 10-Turquesa: 063 (Ribeirão Pires), 158 (Mauá) e 160 (Mauá) todas até o Terminal Sacomã onde tem linhas municipais que levam até a linha 5 -Lilás que não está parada

De Guarulhos para o Brás: linhas 077 (Vila Any), 095 (Terminal Taboão) e 096 (Haroldo Veloso) até o Brás

Mogi das Cruzes para a zona Norte da Capital: 038 (Mogi – Estudantes) até a Cruzeiro do Sul de onde tem ônibus municipais na capital

Francisco Morato para a Capital: 361 (Parque 120)/ ao Terminal Barra Funda e a 197 (Parque Paulista) até a Lapa onde tem ônibus municipais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes