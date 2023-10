Pontal do Paraná (PR) marca licitação do transporte para 06 de novembro

Suspensa preliminarmente para esclarecimentos, concorrência será realizada em dois lotes, nas modalidades Convencional e Executivo, com valor total de aproximadamente R$ 50 milhões

A prefeitura de Pontal do Paraná, cidade paranaense com 30 mil habitantes, publicou no Diário Oficial da União deste terça-feira, 03 de outubro de 2023, aviso de republicação do edital de licitação para o transporte coletivo.

O edital foi republicado após a prefeitura suspender o certame para responder a pedidos de esclarecimentos e impugnações de empresas que se encontravam interessadas na concorrência.

De acordo com a prefeitura, “foi verificada a necessidade de alteração e retificação do Edital e Termo de Referência relativo ao processo licitatório”.

A nova data para o certame está marcada para 06 de novembro de 2023.

A prefeitura vai selecionar a proposta mais vantajosa para a concessão da prestação e exploração do serviço de transporte coletivo, dividida em dois lotes, cada um com duas áreas operacionais.

O Lote 1 se refere à Modalidade Convencional e à operação regular do serviço de transporte coletivo público. Já o Lote 2 trata da Modalidade Executivo.

O critério de seleção será o menor valor por quilômetro rodado inicial, que não poderá ser superior a:

Lote 1 — Modalidade Convencional — R$ 6,51;

Lote 2 — Modalidade Executiva — R$ 8,81.

O prazo de concessão é por 10 anos.

Os valores estimados dos lotes somam mais de R$ 50 milhões:

Lote 1 — Modalidade Convencional — R$ 37.850.510,40;

Lote 2 — Modalidade Executiva — R$ 14.434.642,00.

O sistema de transporte será subsidiado pela prefeitura, já no início da operação do serviço, a fim de se privilegiar o princípio da modicidade tarifária.

O déficit originado pelo subsídio será custeado por recursos estimados em R$ 2.687.308,17 anuais pelo período de dez anos, provenientes do orçamento municipal.

A frota necessária para o sistema convencional é de sete veículos, sendo seis operantes e um reserva.

Já para a Modalidade Executiva, a frota necessária é de três veículos, sendo dois operantes e um reserva.

A Linha executiva opera em conjunto com o sistema convencional, porém com uma tarifa diferente e veículos com melhor infraestrutura para viagens de longa distância.

O edital pode ser obtido diretamente no site da prefeitura: http://www.pontaldoparana.pr.gov.br. Link portal da transparência.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes