Motorista de ônibus é detido por transportar 2kg de pasta base de cocaína em Porangatu (GO)

Cães farejadores encontraram a droga escondida na cabine do motorista

MICHELLE SOUZA

Em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar foram apreendidos 2 kg de pasta base de cocaína em um ônibus interestadual, na noite deste domingo (1º) em Porangatu (GO), região norte de Goiás, .

O ônibus, com 40 passageiros, saiu de Goiânia com destino ao Maranhão e, ao ser fiscalizado pelos policiais, acompanhados por cães farejadores, encontrou-se dois quilos da droga em um compartimento fechado localizado na cabine do motorista.

Segundo informações preliminares, a droga estava sendo transportada pelo motorista reserva que, no momento da abordagem, estava na poltrona de descanso do veículo. Ao ser detido, ele informou aos policiais que não sabia o que havia dentro da embalagem que conduzia, apenas que receberia pelo transporte a quantia de R$50,00.

A apreensão foi encaminhada à Central de Flagrantes de Porangatu, onde foi registrado um boletim de ocorrência e o motorista detido.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte