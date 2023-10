Linhas SP 854 e 898 têm operação iniciada no Rio de Janeiro nesta segunda (02)

Cidade conta com 86 serviços de ônibus adicionados recentemente ao sistema de transporte público

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 02 de outubro de 2023, duas linhas de ônibus começaram a funcionar na cidade do Rio de Janeiro, são elas: SP 854 e 898.

A primeira fará a conexão de Campo Grande ao Mato Alto (estação do BRT) via Estrada da Cachamorra, já a segunda terá coletivos circulando de Sepetiba a Campo Grande.

Com estas melhorias no sistema de transporte, serão 86 serviços a mais de ônibus, sendo que 32 deles estarão presentes na Zona Oeste do município.

A tarifa dos coletivos foi estabelecida em R$ 4,30.

Confira o plano operacional das linhas:

SP 854 (Campo Grande x Mato Alto)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 30 viagens diárias, inclusive nos finais de semana.

Itinerário:

– Terminal Rodoviário de Campo Grande

– Hospital Rocha Faria

– Rua Olinda Ellis

– Centro Esportivo Miécimo da Silva

– Estrada da Cachamorra

– Largo do Corrêa

– Estrada do Mato Alto

– BRT Mato Alto

898 (Sepetiba x Campo Grande)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 27 viagens diárias, inclusive nos finais de semana.

Itinerário:

– Praia do Cardo

– Praia do Recôncavo

– Praia de Sepetiba

– Estrada de Sepetiba

– Nova Sepetiba

– Largo do Aarão

– Avenida Areia Branca

– Largo do Bodegão

– Centro de Santa Cruz

– Avenida Padre Guilherme Decaminada

– Avenida Brasil

– Estrada do Campinho

– Estação de Campo Grande

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte