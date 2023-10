James Bellini, presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, é considerado uma das 500 pessoas mais Influentes da América Latina

Lista da Bloomberg Línea inclui personalidades latino-americanas, entre elas 180 brasileiras, que atuam nos setores financeiro, artístico, científico e esportivo

ARTHUR FERRARI

James Bellini, presidente do Conselho de Administração da Marcopolo e, até março deste ano, CEO da companhia, é uma das 500 pessoas mais Influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Línea. A lista inclui personalidades latino-americanas, das quais 180 brasileiras, que exercem atividades que proporcionam impactos nos setores financeiro, artístico, científico e esportivo.

“É um grande incentivo a todas as ações que realizamos na Marcopolo já há alguns anos com foco em inovação, tecnologia, sustentabilidade e capacitação profissional. Estar presente na lista da Bloomberg Línea é uma conquista que compartilho com todos os colaboradores da companhia que aceitaram esse grande desafio e tornaram realidade na Marcopolo”, enfatiza James Bellini.

Essa é a terceira edição da lista e a seleção é feita por meio de um comitê editorial da Bloomberg Línea que avalia mais de 20 países da América Latina. São pessoas da região que lideram os setores produtivo, financeiro, artístico, científico e esportivo, do México à Patagônia. Na lista deste ano, há 282 novos nomes em relação à edição do ano passado – elaborada pelo comitê editorial para destacar os latinos que estão transformando o mundo. As análises consideram fatores como: criação de empregos, investimentos ou inovações que desencadearam em uma atividade econômica relevante, assim como a influência dessas pessoas em diferentes mercados.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte