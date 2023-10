Grupo Caio realiza Feirão de Cadastro de Currículos no Senai de Botucatu (SP) na sexta-feira (06)

Oportunidade é aberta para toda a comunidade que busca recolocação no mercado de trabalho industrial

ARTHUR FERRARI

Na sexta-feira, 6 de outubro de 2023, a equipe de Recrutamento e Seleção da Caio estará presente no Senai Botucatu para realizar o “Feirão de Cadastro de Currículos.” Essa iniciativa surge devido à perspectiva de um possível aumento na produção da unidade fabril da Caio em Botucatu, interior de São Paulo.

O evento será aberto a toda a comunidade, buscando oferecer oportunidades de emprego para aqueles que buscam recolocação profissional ou desejam ingressar no mercado de trabalho. Os requisitos para os candidatos incluem ter concluído o Ensino Médio, ser maior de 18 anos (com apresentação da carta de reservista ou dispensa do Serviço Militar) e, preferencialmente, possuir cursos técnicos e/ou profissionalizantes em áreas industriais.

O Feirão de Cadastro de Currículos acontecerá das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, com atendimento individualizado por meio da distribuição de senhas. Essa iniciativa da Caio representa um importante passo no cenário de oportunidades de emprego na região, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e a geração de empregos. Para os interessados, esta é uma chance imperdível de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho e contribuir para o crescimento da indústria na cidade de Botucatu.

“Nossa maior necessidade é o cadastro de profissionais como eletricista de autos, pintor de autos e soldador MIG / MAG. Mas todos serão muito bem-vindos no feirão para que possam se cadastrar no Banco de Talentos da Caio e tirar dúvidas sobre o nosso processo seletivo”, explica Inez Daroz, gestora de Recrutamento & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento, do departamento de Gente & Gestão do Grupo Caio.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte