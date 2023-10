Greve Metrô e CPTM: Veja as linhas da EMTU que podem ser opções para alguns trechos sem trem e metrô

Alternativas valem só para alguns passageiros, mas podem ajudar neste dia de deslocamento difícil

ADAMO BAZANI

Algumas linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) podem ser alternativas para parte dos passageiros que não podem contar nesta terça-feira, 03 de outubro de 2023, com o sistema de trilhos por causa da greve dos funcionários públicos do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Veja alguns eixos:

Do ABC até a Linha 5-Lilás e Linha 9-Esmeralda (que funcionam): Corredor ABD e no Terminal Diadema, linha 376 para o Brooklin

Do ABC opções para a linha 10-Turquesa: 063 (Ribeirão Pires), 158 (Mauá) e 160 (Mauá) todas até o Terminal Sacomã onde tem linhas municipais que levam até a linha 5 -Lilás que não está parada

De Guarulhos até o Brás: linhas 077 (Vila Any), 095 (Terminal Taboão) e 096 (Haroldo Veloso) até o Brás

Mogi das Cruzes até a zona Norte da Capital: 038 (Mogi – Estudantes) até a Cruzeiro do Sul de onde tem ônibus municipais na capital

Francisco Morato até a Capital: 361 (Parque 120)/ ao Terminal Barra Funda e a 197 (Parque Paulista) até a Lapa onde tem ônibus municipais.

LINHAS JÁ PRIVATIZADAS ATENDEM NORMALMENTE:

Somente as linhas metroferroviárias que já foram privatizadas atendem integralmente à população nesta terça-feira, 03 de outubro de 2023: linha 4-Amarela (ViaQuatro), linha 5-Lilás (ViaMobilidade) e metrô e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda (ViaMobilidade) de trens metropolitanos.

A CPTM tem linhas com operações parciais.

As linhas de operação por funcionários públicos amanheceram paralisadas:

Metrô: 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha

Monotrilho: 15-Prata

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos): 7-Rubi (operação parcial – Luz/Caieiras), 10-Turquesa (Serviço 710). Expresso Linha 10, 11-Coral (operação parcial – Luz/Guianases), 12-Safira, 13-Jade e Expresso Aeroporto.

Integrações abertas: Linha 7-Rubi na Estação Barra Funda com a Linha 8-Diamante / Linha 11-Coral e 7-Rubi na Estação Luz com a Linha 4-Amarela.

As transferências com a Linha 3-Vermelha, na Barra Funda, e com a Linha 1 Azul, na Luz, continuam fechadas.

SINDICATOS DESCUMPREM DECISÕES JUDICIAIS:

Os sindicatos dos trabalhadores destas estatais, juntamente com a Sabesp (empresa de saneamento ambiental) fazem uma greve de 24 horas. A Justiça determinou, o caso dos trilhos, 100% de atendimento nos horários de pico e 80% nas demais horas.

RODÍZIO:

O rodízio de carros foi suspenso, mas está mantido para caminhões e ônibus e vans de fretamento.

AULAS E CONSULTAS:

Não há aulas e as consultas médicas serão remarcadas com prioridade.

Foi decretado ponto facultativo em repartições públicas municipais da capital paulista e estaduais.

ÔNIBUS SPTRANS – CAPITAL PAULISTA:

A prefeitura determinou que 100% da frota de ônibus estejam rodando durante todo o dia, ampliou o itinerário de 26 linhas municipais de ônibus, para permitir que os passageiros consigam chegar mais próximo de locais com maior concentração de comércio e serviços e reforçou as frotas de 13 linhas que operam em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

Veja o esquema previsto para os ônibus:

As linhas do que estão fazendo eixo Tatuapé foram prolongadas até a região do Terminal Parque D. Pedro II

Linhas estendidas da estação do Metrô Corinthians-Itaquera até o Metrô Tatuapé:

2703/10 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/21 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/22 Jd. Gianetti – Metrô Itaquera

2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera

2707/31 Chabilândia – Metrô Itaquera

2721/10 Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

2733/10 Pq. Guarani – Metrô Itaquera

2734/10 Jd. Campos – Metrô Itaquera

3732/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Itaquera

3741/10 CPTM D. Bosco – Metrô Itaquera

374V/10 Jd. Santana – Metrô Itaquera

3754/10 Inácio Monteiro – Metrô Itaquera

407H/10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera

Linhas estendidas da Estação CPTM Guaianases até o Metrô Carrão:

2004/10 Jd. Nsa. Sra. Do Caminho – CPTM Guaianases

2009/10 Jd. Robru – CPTM Guaianases

2059/10 São Miguel – CPTM Guaianases

2202/10 Jd. Das Oliveiras – CPTM Guaianases

3026/10 Vl. Iolanda Ii – CPTM Guaianases

3064/10 Cid. Tiradentes – CPTM Guaianases

Linhas estendidas da estação Metrô Tucuruvi até o Metrô Luz:

1705/10 Jd. São João – Metrô Tucuruvi

1705/51 Cem. Pq. Da Cantareira – Metrô Tucuruvi

1709/10 Jd. Joana D’arc – Metrô Tucuruvi

1709/21 Jd. Joamar – Metrô Tucuruvi

1720/21 Vila Sabrina – Metrô Tucuruvi

1722/10 Jd. Marina – Metrô Tucuruvi

Linha estendida entre Metrô Jardim São Paulo até Metrô Santana:

178Y/10 Vila Amélia – Metrô Jardim São Paulo

Linhas que serão reforçadas:

As linhas abaixo terão suas frotas reforçadas, por operarem em trechos estratégicos para a cobertura dos eixos metroviários.

106A/10 Metrô Santana – Itaim Bibi

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

1178/10 São Miguel – Praça do Correio

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

175T/10 Metrô Santana – Metrô Jabaquara

2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II

3539/10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

407P/10 Term. Cidade Tiradentes – Metrô Tatuapé

4310/10 E.T. Itaquera – Term. Pq. D. Pedro II

5110/10 Term. São Mateus – Term. Mercado

5290/10 Divisa de Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

8400/10 Term. Pirituba – Praça Ramos de Azevedo

8615/10 Parque da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

ÔNIBUS EMTU – INTERMUNICIPAIS METROPOLITANOS:

Os ônibus intermunicipais metropolitanos do sistema EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) tiveram frota reforçada nesta terça-feira, 03 de outubro de 2023, por causa da greve dos funcionários públicos do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que são contra os estudos de privatização que sequer tem data de ocorrer.

A EMTU diz que determinou que as operadoras do sistema metropolitano reforcem as frotas em pontos estratégicos da Grande São Paulo, de acordo com a necessidade do momento. A Central Operacional da EMTU vai monitorar a operação durante todo o dia.

Estão sendo ampliadas as quantidades de coletivos em especial nas linhas que atendem a estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes