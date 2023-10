Fiscalização do Governo do Estado do Rio de Janeiro em setembro aplica 121 multas em ônibus por transporte irregular

Notificações no total chegaram a 218, e o município do Rio de Janeiro foi o que liderou o número de autuações

ALEXANDRE PELEGI

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou 218 multas no mês de setembro.

As penalizações foram dirigidas a veículos que realizavam trajeto intermunicipal com irregularidades.

As fiscalizações aconteceram em todo o estado.

Na liderança do ranking dos faltosos estão os ônibus, que recebera 121 multas, seguidos das vans, com 42 autuações. Além destes, 55 veículos foram flagrados realizando transporte de passageiros sem autorização.

De acordo com comunicado do Detro-RJ várias irregularidades foram flagradas nos ônibus intermunicipais, como descumprimento de quadro de horários; falta de selo de vistoria; mau estado de conservação; descumprimento de portarias e decretos; além de problemas relacionados à acessibilidade nos coletivos.

“Já entre as vans intermunicipais, o excesso de passageiros e o desvio de itinerário foram as irregularidades mais encontradas”, diz comunicado do Departamento.

O município que registrou o maior número de autuações foi o Rio de Janeiro, seguido por Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Volta Redonda, São Gonçalo e Niterói.

A população pode denunciar irregularidades pelo site http://www.detro.rj.gov.br/ ou pelo número (21) 3883-4141. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.

FOTOS DO DETRO/RJ:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes