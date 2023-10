CPTM abre processo seletivo para estágio em diversas áreas de atuação

Interessados podem se inscrever até 16 de outubro

ARTHUR FERRARI

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está oferecendo uma oportunidade imperdível para estudantes do Ensino Superior que desejam ingressar no mercado de trabalho. As inscrições para o processo seletivo da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) já estão abertas, e são direcionadas a estudantes de diversas áreas.

As 104 vagas disponíveis abrangem uma ampla variedade de cursos, incluindo Administração, Direito, Engenharia, Comunicação, Psicologia, e muitos outros. Portanto, se você é estudante de um desses cursos e está em busca de uma oportunidade de estágio em São Paulo, essa é a sua chance.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, com seis horas de trabalho diárias. Além disso, os estagiários receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 984,06 por mês, o que é uma ótima forma de complementar a renda durante a graduação.

O processo seletivo inclui as etapas de inscrição e prova online, sendo que as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro. Para participar, basta acessar o link exclusivo para o processo seletivo: https://pp.ciee.org.br/vitrine/11421/detalhe.

Além da bolsa auxílio, os estagiários selecionados também receberão outros benefícios, como Auxílio Transporte no valor de R$ 184,80 por mês e Auxílio Refeição no valor de R$ 1.104,33 por mês. Esses benefícios tornam a oportunidade ainda mais atrativa para os estudantes que desejam adquirir experiência profissional enquanto cursam a graduação.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte