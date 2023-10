Arcos (MG) recebe 10 novos pontos de ônibus nesta terça (03)

Obras tiveram início pela região do Esplanada

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 03 de outubro, a Prefeitura de Arcos (MG) iniciou a instalação de 10 novos pontos de ônibus.

De acordo com o secretário de Obras de Arcos, Daniel Mendonça, as obras começaram pelo Esplanada. “A Prefeitura segue trabalhando para trazer mais conforto e segurança à população, por isso, estamos implantando estes pontos de ônibus cobertos. Queremos que os usuários tenham a melhor experiência possível no transporte público municipal”.

Serão implantados também pontos na Avenida Sanitária (em frente à Secretaria de Meio Ambiente), no bairro Floresta, na avenida Governador Valadares e no bairro Nova Morada II. Outros locais ainda estão em análise.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte