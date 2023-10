VÍDEO: Ônibus que tombou na Rodovia Deputado Cunha Bueno, em Guatapará (SP), deixou mortos e feridos no domingo (1º)

Acidente por ter acontecido em decorrência da forte chuva que atingia a região no momento

MICHELLE SOUZA

Um ônibus da Viação Petitto, que saiu de Tambaú, com destino a Monte Alto, no interior de São Paulo, tombou na Rodovia Deputado Cunha Bueno quando passava por Guatapará (SP), na tarde de domingo, 1° de outubro de 2023.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia intensamente no momento do acidente. Os passageiros voltavam de um passeio religioso na região.

O veículo transportava 26 passageiros, dos quais oito morreram na hora, sete mulheres e um homem, e 18 ficaram feridos, sendo socorridos a hospitais da região.

Uma mulher que estava internada acabou morrendo na manhã desta segunda-feira (02).

A polícia realizou perícia no local do acidente e segue investigando as causas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte