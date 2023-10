VÍDEO: Caminhão tombado no Rodoanel, em Carapicuíba (SP), provoca congestionamento de nove quilômetros na tarde desta segunda (02)

Todas as faixas de rolamento e acostamento estão bloqueadas há mais de 3h

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius de Oliveira

Um acidente no km 22, com um caminhão carregado com 30 mil litros de biodiesel, no sentido Rodovia dos Bandeirantes, em Carapicuíba, fechou totalmente a pista há mais de 3h.

Por enquanto, não há previsão de liberação.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local prestando os primeiros atendimentos.

Por causa do acidente, as linhas 002, 030BI1, 030TRO, 032, 033, 056, 239, 511, 551TRO e 808 da viação Miracatiba estão com circulação afetadas.

O Diário do Transporte segue em contato com a ARTESP, para mais informações. Segue nota na íntegra:

Nota ARTESP

“ARTESP informa interdição total do Rodoanel Mário Covas (SP-021) em Osasco, devido a acidente. São Paulo, 02 de outubro de 2023 – A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que por volta das 15h, foi registrado o tombamento de uma carreta na altura do km 22, sentido interno, do Rodoanel Mário Covas (SP-021), próximo ao município de Osasco. Há congestionamento do km 31 até o km 22.

Por conta do acidente, todas as faixas de rolamento e acostamento seguem bloqueadas. Equipes da concessionária CCR Rodoanel, Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Militar (PMRv) e Cetesb foram acionadas para o local para atendimento de ocorrência.”

Michelle Souza, para o Diário do Transporte