VÍDEO: Câmeras registram mais um assalto a pedestres e passageiros de ônibus no Bairro Paraíso, em Santo André (SP); O terceiro em um mês – Vítima tem de se ajoelhar para bandido

Criminosos em motos atacam inclusive à luz do dia; Moradores pedem providências

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Mais um roubo a pedestre cometido por bandido em moto foi registrado por câmeras de vigilância de casas do Bairro Paraíso, em Santo André.

Com esta imagem já são três flagrantes em um mês.

O vídeo é de 31 de agosto de 2023, mas só foi divulgado nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023.

O local do crime é na Rua Jabaquara, a cerca de 300 metros apenas de onde ocorreram outros registros mais recentes na Rua Ibiapava: um no sábado, 30 de setembro de 2023, quando um casal foi abordado por uma dupla em uma moto, e outro no dia 20 de setembro de 2023, ocasião em que três homens em duas motos roubaram um jovem.

Nas imediações ficam as paradas Gilda e Paraíso, do Corredor ABD, de ônibus e trólebus.

Passageiros que embarcam ou desembarcam do transporte coletivo estão entre os alvos, além de moradores que usam as ruas do bairro para fazer compras, caminhadas e até mesmo para passear com os animais de estimação.

Foi o que ocorreu no caso da Rua Jabaquara.

Um morador passeava com dois cães em plena luz do dia, pouco depois de 9h30.

Um bandido já está numa moto, parado atrás de um carro.

O criminoso ainda olha para o movimento ao redor e um ônibus que está passando no local.

O morador não desconfia de nada, mas quando se aproxima é rendido pelo homem com uma arma.

A ação é rápida.

O rapaz, que é vítima, se assusta e deixa cair um objeto no chão.

Ao final, o bandido ainda exige que o morador se ajoelhe e levante a camiseta.

Depois vai embora.

Os moradores dizem que pedem constantemente às autoridades para reforçar o policiamento.

VÍDEO DE 31/08/23 – DIVULGADO EM 02/10/23

VÍDEO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023:

VÍDEO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023:

Roubo do dia 20:

Imagens de circuito de segurança de um condomínio mostram o flagrante de um assalto a pedestre na Rua Ibiapava, no Bairro Paraíso, em Santo André.

Por volta de 23h45 desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, um jovem voltava para casa quando foi abordado por bandidos em duas motos.

Um dos suspeitos até chega a cair com a motocicleta, mas os criminosos conseguem levar os pertences do rapaz.

Os assaltantes fogem em seguida e o jovem continua caminhando sem ter o que fazer.

Moradores do bairro dizem que são comuns estes assaltos, principalmente a pessoas que descem dos trólebus do Corredor ABD na Parada Gilda.

REQUERIMENTO:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes