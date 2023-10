Trens do Rio de Janeiro farão viagens extras nesta segunda (02) na volta do jogo entre Botafogo e Goiás

Composições terão embarque na estação Olímpica do Engenho de Dentro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 02 de outubro, a concessionária SuperVia informou que a operação dos trens no Rio de Janeiro terá viagens extras para atender ao público do jogo entre Botafogo e Goiás no Estádio do Engenhão, que acontece às 20h.

Na volta da partida, haverá uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma no sentido Central do Brasil, saindo da estação Olímpica do Engenho de Dentro.

A empresa ressaltou que as linhas também seguirão funcionando normalmente para a ida ao jogo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte