Penha, Princesa do Norte e Mobifácil inauguram sala vip para passageiros na rodoviária de Joinville, em Santa Catarina

Local possui serviços de entretenimento e espaço para trabalho

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Mobifácil, plataforma eletrônica de venda de passagens, e as empresas de ônibus Nossa Senhora da Penha e Princesa do Norte, do Grupo Comporte, inauguraram de forma oficial na última sexta-feira, 29 de setembro de 2023, a Sala Vip para passageiros no Terminal Rodoviário de Joinville (SC).

Segundo as empresas, é a primeira sala vip com o padrão Mobifácil no Sul do País e outras semelhantes serão inauguradas na região nos próximos meses.

O espaço traz itens de conforto e bem estar para o passageiro enquanto aguarda a viagem, como serviços de entretenimento, com telões, áudio e acesso livre a internet.

Ar condicionado, poltronas ergonômicas e carregadores de celulares também estão a disposição dos passageiros.

Há outros dois diferenciais também, de acordo com as empresas: espaço Work, para quem prefere trabalhar enquanto espera o ônibus, e experiência de bordo, inclusive com um leito-cama como dos ônibus da Penha e Princesa.

Não há cobrança extra pelo uso do espaço pelos passageiros.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Vinícius de Oliveira