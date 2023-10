Outlet de Passagens completa 4 anos e oferece 70% de desconto em todas as rotas do site

Há quatro anos era lançado no mercado um modelo inovador no turismo rodoviário. O Outlet de Passagens implementou a tarifa opaca, já conhecida no setor hoteleiro, na qual o cliente consegue garantir preços muito abaixo da tabela apenas por ter flexibilidade na hora de viajar. E para celebrar este marco, a plataforma promove durante todo o mês de outubro uma série de ações promocionais. A primeira delas já começa nesta segunda-feira (2) e vai até domingo (8), quando todas as rotas disponíveis no site estão com 70% de desconto. E o melhor é que não importa se a viagem será daqui um dia ou um mês. Não há limitação de datas para escolha. É só aproveitar esses sete dias para economizar.

E as oportunidades não param por aí. Quem não puder garantir a viagem na primeira semana de comemoração do aniversário da marca, ainda terá mais chances. Na segunda-feira (9), o Outlet de Passagens promoverá em seu site uma enquete com seus clientes para saber quais rotas a plataforma deve ofertar com mais condições especiais. O usuário pode votar em qual preferir. O resultado com as mais votadas e quais descontos elas receberam será divulgado no dia 16 de outubro, com todas as condições e período para aproveitar a ação.

Aproveitou essa primeira semana, mas ainda não garantiu hospedagem? Não tem problema, o Outlet de Hotéis, plataforma focada em acomodações e criada pelo Outlet de Passagens este ano, também estará com condições especiais em diversos hotéis parceiros para reservas feitas entre 10 e 24 de outubro. Ou seja, não tem desculpa para não viajar pelo menos em um dos próximos três feriados prolongados – 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, de Finados, e 15 de novembro, da Proclamação da República.

Como viajar com o Outlet de Passagens e se hospedar no Outlet de Hotéis

A plataforma de viagens foi a pioneira no Brasil a operar com “tarifa opaca”. Oferece passagens rodoviárias promocionais o ano inteiro e, com a chegada de novos parceiros, se tornou um marketplace de turismo, ao ofertar tanto a compra de passagens quanto passeios a preços competitivos. O Outlet de Passagens é reconhecido pelo Reclame Aqui com o selo RA 1000, certificado de excelência no atendimento ao cliente dentro da plataforma.

Para a compra de passagens, basta entrar no site e escolher a rota e a data que deseja viajar, além do turno de preferência – manhã, tarde ou noite. Após a finalização da compra, é enviada a confirmação da companhia que irá operar o trecho, o horário exato da saída do ônibus e a poltrona disponibilizada. As saídas são garantidas e as viagens operadas por companhias parceiras que seguem todas as regulamentações dos órgãos responsáveis.

A partir do Outlet de Passagens, surgiu o Outlet de Hotéis para quem já gostava de economizar nos bilhetes rodoviários, mas sem abrir mão de segurança, qualidade e conforto, garantindo acomodações com esses mesmos atributos. São mais de 200 mil tipos de hospedagem ao redor do mundo, que vão desde acomodações econômicas em pousadas e hostels até suítes de luxo em resorts all-inclusive. A plataforma está conectada com as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, como a Accor, Iberostar, Intercity, Mercure e Transamerica, que são referência de qualidade e confiabilidade.