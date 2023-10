Operação de trens da SuperVia no Rio de Janeiro volta ao normal após granada ser encontrada nos trilhos

Estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filhos e Costa Barros ficaram temporariamente fechadas; situação foi normalizada por volta das 14h15

ARTHUR FERRARI

Após a identificação de um possível artefato explosivo posicionado nos trilhos dos trens urbanos do Rio de Janeiro, sistema operado pela SuperVia, por volta de 12h desta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, a concessionária fez alterações na circulação do Ramal Belford Roxo.

As composições circularam somente entre Central do Brasil e Mercadão de Madureira, com intervalos de 60 minutos, e entre Pavuna e Belford Roxo, com intervalos de 40 minutos.

A orientação foi para que os passageiros ficassem atentos, pois as estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filhos e Costa Barros foram totalmente fechadas para embarque e desembarque.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que uma equipe do 41ºBPM foi acionada para verificar o encontro de um artefato explosivo, que foi constatado. Segundo o comunicado, o artefato localizado por um funcionário da SuperVia se trata de um segundo explosivo.

O Esquadrão Antibombas foi acionado para ambos os casos.

A situação foi normalizada por volta das 14h15.

Como mostrou o Diário do Transporte, ainda na última semana um trem da SuperVia foi impedido de seguir viagem por criminosos. O caso também aconteceu no ramal Belford Roxo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/26/video-criminosos-armados-impedem-viagem-de-trem-do-ramal-nelford-roxo-no-rio-de-janeiro-supervia-encerrou-operacao-dos-trens-na-extensao-e-devolveu-valor-das-passagens/

Veja nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 41ºBPM foi acionada, na manhã desta segunda-feira (02/10), para verificar o encontro de um artefato explosivo, que foi constatado. O local foi isolado. Um outro artefato foi localizado por um funcionário da Supervia, na estação de trens de Costa Barros. O GPFer esteve no local e confirmou o fato. O Esquadrão Antibombas foi acionado para ambos os casos. Ocorrências em andamento.”

