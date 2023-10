Marcopolo amplia sua atuação na eletromobilidade brasileira com BZL da Volvo

a Marcopolo fortalece a sua estratégia de atuação no segmento de eletrificação com o desenvolvimento, para a Volvo Buses América do Sul, de uma versão do seu modelo de carroceria Attivi para o chassi 100% elétrico BZL da marca. O fornecimento reforça a parceria da companhia com as montadoras com operações no Brasil e na América Latina para o desenvolvimento de carrocerias para os diferentes modelos de chassis elétricos disponíveis no mercado.

O primeiro ônibus Volvo BZL com carroceria Marcopolo Attivi em operação na América Latina está sendo testado na cidade de Curitiba nas linhas Inter 2 e Interbairros II, que interligam de forma circular dezenas de bairros de Curitiba (PR).

O desenvolvimento do modelo Attivi para o chassi Volvo BZL 100% elétrico começou em dezembro do ano passado com foco na otimização do espaço interno, redução de peso e mais conforto e segurança. A redução de peso na estrutura da carroceria, importante para compensar o peso dos packs de baterias, foi conseguida com a utilização de aços especiais que garantiram ainda uma maior rigidez do conjunto.

A Marcopolo também adotou vidros curvos colados na carroceria para ampliar o ganho na redução do peso total. Foram utilizados vidros com espessura 4mm inferior aos convencionais, que proporcionam, ao mesmo tempo, maior resistência e menos vibrações. Outro diferencial do modelo é o sistema de ar-condicionado, da marca Valeo, modelo Revo E Global S, homologado especialmente para o chassi Volvo

Características:

Comprimento 12,58m

Largura 2,55m

Altura 3,64m

Estrutura da carroceria desenvolvida de forma otimizada para receber as baterias no teto, utilização de aços e soldas especiais

Teto e calhas de alumínio

Materiais nobres e especiais nos acabamentos internos

Duas portas pivotadas lado direito, dianteira e entre eixos

Rampa manual para acesso de cadeira de rodas na porta entre eixos

Dois espaços para cadeira de rodas

Catraca entre as caixas de roda dianteiras

Poltronas modelo City

Capacidade para 26 passageiros sentados, 2 PCDs e 53 passageiros em pé, 81 passageiros no total