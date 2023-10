Linha 1-Azul operou com velocidade reduzida na manhã desta segunda (02)

Passageiro desorientado acessou a via entre as estações Armênia e Portuguesa-Tietê

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 1-Azul do Metrô circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta segunda-feira, 02 de outubro de 2023.

Entre 10h06 e 10h16 um passageiro desorientado acessou a via entre as estações Armênia e Portuguesa-Tietê.

O Diário do Transporte procurou o Metrô, que disse por meio de nota que o passageiros foi retirado do local e conduzido para área segura.

Veja a nota do Metrô na íntegra:

“A circulação dos trens na Linha 1-Azul está normalizada. Devido a presença de passageiro desorientado na via, no trecho entre as estações Armênia e Portuguesa-Tietê, das 10h06 às 10h16, os trens da Linha 1-Azul circularam com velocidade reduzida e maior intervalo. O passageiro foi retirado do local e conduzido para área segura.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte