Itapevi (SP) recebe 52 novos ônibus que vão integrar a frota do transporte coletivo

Veículos zero quilômetro contam com acessibilidade, câmeras de segurança, ar-condicionado e Wi-Fi

ARTHUR FERRARI

Itapevi (SP), cidade da região metropolitana de São Paulo, recebeu os 52 novos ônibus zero quilômetro que vão começar a rodar no sistema municipal ainda em outubro.

Os veículos de tipo padron contam com elevadores para acessibilidade, câmeras de segurança, ar-condicionado, Wi-Fi de alta velocidade gratuito e portas USB para carregamento de dispositivos móveis.

De acordo com a prefeitura de Itapevi, a aquisição dos novos coletivos é prevista em contrato, firmado com a concessionária operadora do sistema.

Os passageiros também poderão baixar um novo aplicativo que permitirá o conhecimento exato sobre a chegada dos ônibus nos pontos de embarque e desembarque.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte