Foz do Iguaçu (PR) terá mais ônibus em funcionamento na linha 101

Dois novos horários de embarque estarão disponíveis, 6h10 e 7h05

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta terça-feira, 03 de outubro de 2023, a linha de ônibus 101 de Foz do Iguaçu (PR) terá mais um veículo em circulação, contando com dois novos horários no período da manhã, 6h10 e 7h05, com embarque na Rua Assunção, na Vila C, em direção ao Terminal de Transportes Urbanos (TTU).

No total, a linha 101-102 será atendida por sete ônibus, transportando uma média de 4.600 passageiros por dia.

O sistema de transporte da cidade também contou com a ampliação da linha 116 – Jardim das Flores, além de mais ônibus e intervalos menores entre viagens da linha 320.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte