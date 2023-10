CCR RodoAnel libera novo trecho marginal do Rodoanel Mário Covas entre Carapicuíba e Osasco

Acesso à Raposo Tavares no km 24+400 foi definitivamente fechado; liberação que aconteceria no domingo (1°) foi adiada pelas fortes chuvas

ARTHUR FERRARI

A CCR RodoAnel liberou nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023, às 0h42, o novo trecho da via marginal do Rodoanel Mário Covas, a SP-021.

A marginal fica entre os quilômetros 19+700 e 24+400 da pista externa sentido litoral, na região entre Carapicuíba e Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a concessionária, os motoristas que desejarem acessar a Rodovia Raposo Tavares, a SP-270, pelo Rodoanel devem utilizar a saída do Km 20. Vale ressaltar que o acesso anterior, no Km 24+400, foi definitivamente fechado.

Para os motoristas que saem do trevo da Padroeira e não forem utilizar a Rodovia Raposo Tavares (SP 270) devem acessar a pista expressa na altura do km 23 do Rodoanel.

O trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, entre os kms 0 e 29, administrado pela CCR RodoAnel, passa pelas cidades de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia e Embu das Artes.

Como mostrou o Diário do Transporte, o trecho da marginal deveria ter sido liberado na manhã de domingo (1°), mas as fortes chuvas na região impediram.

Relembre:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte