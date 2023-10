Blumenau (SC) terá esquema especial de transporte durante 38ª edição da Oktoberfest

Evento acontece de 04 a 22 de outubro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na próxima quarta-feira, 04 de outubro, acontece a 38ª edição da Oktoberfest Blumenau, e para auxiliar o público que irá ao evento, a prefeitura anunciou um plano de atendimento no sistema de transporte coletivo.

Serão implementadas 1.074 viagens extras entre os dias 4 e 22 de outubro, sendo operadas em horários especiais nos períodos da noite e madrugada.

As partidas adicionais acontecerão de 60 em 60 minutos, sempre após à 0h até o término diário da festa. Os horários e itinerários especiais ficam disponíveis nas plataformas de todos os oito terminais de integração da cidade, bem como no site e aplicativo da concessionária Blumob.

Terminais Urbanos

O Terminal Proeb – localizado a 500 metros da Vila Germânica – estará em operação durante todo o período da 38ª Oktoberfest com suas bilheterias abertas. Já o terminal Garcia permanece aberto nas madrugadas, porém com as bilheterias fechadas. E os terminais Aterro, Velha, Itoupava, Fortaleza, Água Verde e Fonte seguem atendendo apenas no horário normal, ficando fechados durante a madrugada de segunda a sexta, das 23h às 4h, e domingos e feriados, das 20h às 6h30.

Principais locais atendidos

Garcia, Progresso, Jordão, Rua Rui Barbosa, Glória, Fortaleza, Tribess, Itoupavazinha, Franz Volles, Salto do Norte, Badenfurt, Água Verde, Salto Weissbach, Escola Agrícola, Asilo, Rodoviária, Rua 2 Setembro, Av. Beira Rio, Rua Paulo Zimmermann, Rua Dr. Pedro Zimmermann, Rua Gustavo Zimmermann, Rua João Pessoa, Rua Humberto de Campos, Rua dos Caçadores, Velha Grande, Velha Central, Rua Hermann Kratz, Ristow, Rua 7 de Setembro, Fonte Luminosa e Rua Amazonas.

Pontos de ônibus

Durante os 19 dias de festa a Rua Alberto Stein, em frente à Vila Germânica e ao Galegão, terá seus acessos com a Rua Humberto de Campos fechados para a passagem de veículos. As pistas em frente à Vila Germânica permanecem fechadas durante todo o período.

Já as pistas em frente ao Galegão e ao Parque Ramiro Ruediger ficam com o acesso pela Humberto de Campos interditado nos seguintes horários:

– Dia úteis a partir das 19h

– Sábados a partir das 12h

– Domingos e feriado a partir das 10h

A liberação de acesso acontecerá sempre até 1h após o término oficial da festa.

Mais informações podem ser encontradas no portal da Prefeitura de Blumenau.

