VÍDEO: Torcedores se arriscam viajando em teto de ônibus, na tarde deste domingo (1º), em Belém (PA)

Imagens viralizaram nas redes sociais antes da partida entre Paysandu e Amazonas

MICHELLE SOUZA

A partida entre Paysandu e Amazonas está marcada para este domingo (1º), a partir das 17h30, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. O jogo acontece no estádio Mangueirão, em Belém (PA). O Paysandu tem a expectativa de confirmar o acesso à Série B, e são esperadas pelo menos 50 mil pessoas para acompanhar a partida.

A torcida do “Papão” tem chegado no estádio de todos os jeitos. Imagens que estão viralizando nas redes sociais mostram torcedores se arriscando no teto de um ônibus, ao passar por um viaduto com várias pessoas na parte de cima.

O Diário do Transporte tenta contato com a SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana) de Belém, para mais informações e esclarecimentos.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte