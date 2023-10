Vídeo: Tombamento na Rodovia Deputado Cunha Bueno, em Guatapará (SP) deixa várias vítimas na tarde deste domingo (1º)

Chuva intensa no interior de São Paulo pode ter causado o acidente

MICHELLE SOUZA

Um ônibus da Viação Petitto que saiu de Tambaú, com destino a Monte Alto, no interior de São Paulo, tombou na Rodovia Deputado Cunha Bueno quando passava por Guatapará (SP).

De acordo com testemunhas, chovia bastante na hora do acidente. Os passageiros voltavam de um passeio, também na região.

Bombeiros e SAMU estão no local para atender às vítimas.

O Diário do Transporte está em contato com a empresa responsável pelo ônibus e aguarda mais informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte