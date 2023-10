Vereadores de Guarulhos (SP) votam nesta segunda (02) proposta da prefeitura que estende gratuidade no transporte para maiores de 60 anos

Projeto de Lei foi protocolado pela Administração Municipal na quarta-feira (27)

ALEXANDRE PELEGI

Os idosos de 60 a 65 anos podem ganhar o benefício da gratuidade no transporte coletivo de Guarulhos.

Falta apenas a Câmara Municipal da cidade votar na segunda-feira, 02 de outubro de 2023, até a fase final, o Projeto de Lei 2823/2023, de autoria da prefeitura, que concede a gratuidade na tarifa do transporte público coletivo todos os idosos com idade a partir dos 60 anos.

O projeto propõe ainda desconto de 50% no valor da tarifa para estudantes e professores.

O PL foi protocolado na quarta-feira (27) na Câmara Municipal pelo secretário de Governo, Edmilson Americano, durante participação na sessão ordinária do Legislativo.

Ao defender o projeto na semana passada, o prefeito Guti ressaltou que, apesar do Estatuto do Idoso estabelecer que a idade mínima para obter a gratuidade é a partir dos 65 anos, a prefeitura criou condições no Orçamento para conceder o benefício a partir dos 60.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes