Transporte coletivo de Blumenau (SC) tem nova linha para ligação entre os terminais Proeb e Aterro

Operação começa nesta segunda-feira 2 de outubro

MICHELLE SOUZA

O transporte coletivo de Blumenau (SC) vai ter uma nova linha em operação, a partir desta segunda-feira, 2 de outubro de 2023. A linha 70 Proeb / Aterro vai integrar os mesmos terminais (Proeb e Aterro) com itinerário por ruas como Antônio da Veiga, São Paulo, 2 de Setembro, Martin Luther e Engenheiro Paul Werner. A linha vai ajudar a diluir os passageiros da linha troncal 12 (Via Escola Agrícola), que hoje é a única que liga os dois terminais.

O secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Alexandro Fernandes explica que objetivo é seguir o padrão de trabalho enquanto gestão e secretaria, e melhorar os atendimentos e facilitar a vida da população.

Confira os itinerários:

Sentido Terminal Proeb / Terminal Aterro: Terminal Proeb / Rua 7 de Setembro / Rua Antônio da Veiga / Rua São Paulo / Rua Desembargador Oscar Leitão / Avenida Martin Luther / Rua São Paulo / Rua Otto Berner / Rua São Paulo / Rua Santa Catarina / Rua 2 de Setembro / Rua Eng.º Udo Deeke / Terminal Aterro

Sentido Terminal Aterro / Terminal Proeb: Terminal Aterro / Rua 2 de Setembro / Rua Santa Catarina / Rua Erich Steinbach / Rua Engenheiro Paul Werner / Rua São Paulo / Rua Heinrich Hosang / Rua 7 de Setembro / Terminal Proeb

As plataformas de embarque da nova linha ficam na mesma plataforma que os troncais 12, 30 e 31 – sentido Centro / Bairro, no Terminal Proeb; e na mesma plataforma que o troncal 12 no Terminal Aterro.

As viagens operam de segunda a sábado, com oito horários com saída do Terminal Aterro, de segunda a sexta; oito horários com saída do Terminal Proeb, de segunda a sexta; sete horários com saída do Terminal Aterro, aos sábados; sete horários com saída do Terminal Proeb, aos sábados.

De acordo com a SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes) esses os horários, por enquanto, são experimentais e por isso podem ter alterações e inclusões ao longo do tempo, sempre com aviso prévio. A equipe de fiscalização vai fazer o monitoramento da nova operação para acompanhar a evolução do sistema e a demanda de passageiros.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte