Terminais Lapa e Princesa Isabel, em SP, vão passar por obras a partir desta segunda-feira (2)

Por enquanto obras não alteram as operações nos locais

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 2 de outubro de 2023, terão início as obras de requalificação nos Terminais Lapa e Princesa Isabel, em São Paulo (SP).

De acordo com a concessionária SP Terminais Noroeste, responsável pelos terminais urbanos do Bloco Noroeste, no Terminal Lapa, as obras serão feitas nos blocos administrativos e não alteram as operações no local. No entanto, partir do dia 23 de outubro, o bicicletário será interditado. A suspensão das atividades é necessária para que o local seja remanejado, já que o atual espaço abrigará novas bilheterias.

O novo bicicletário vai ter aumento de 12% na capacidade, passando de 66 para 74 vagas rotativas, e ganhará um sistema moderno de CFTV que garante ampliação no monitoramento das bicicletas, além de modernização no sistema de iluminação, com pintura e remodelação da identidade visual.

Para que as melhorias sejam feitas de forma mais efetiva, o Terminal Princesa Isabel fará o remanejamento das linhas.

As informações oficiais sobre as modificações podem ser acessadas no site da SPTrans (https://www.sptrans.com.br/noticias/obras-no-term-princ-isabel-alteramarea-de-desembarque-temporariamente/).

Os funcionários da concessionária ficarão à disposição dos usuários para esclarecimentos, e banners e faixas ajudarão na comunicação das informações mais relevantes.

Michelle Souza, para O Diário do Transporte