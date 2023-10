Ribeirão Preto (SP) amplia o itinerário da linha 206 – Vila Virgínia a partir desta segunda (02)

Serviço conta com novos ônibus zero quilômetro

O projeto “Ribeirão Mobilidade”, que visa aprimorar o transporte coletivo urbano na cidade de Ribeirão Preto (SP), continua avançando em todas as regiões. Desta vez, a RP Mobi, empresa responsável pelo serviço, anunciou uma importante melhoria na linha existente 206 – Vila Virgínia, que entra em vigor nesta segunda-feira, 02 de outubro de 2023.

Uma das principais novidades é o aumento da extensão do itinerário, o que contribuirá para atender a uma parcela maior da população. Além disso, haverá ampliação no quadro de horários, proporcionando aos passageiros mais opções para se deslocarem pela cidade.

Os novos ônibus que circularão na linha são zero quilômetro e estão equipados com recursos modernos, visando melhorar a experiência dos passageiros, afirma a prefeitura. Entre as comodidades oferecidas estão o ar-condicionado para proporcionar viagens mais confortáveis, entradas USB para carregar a bateria de dispositivos móveis, e acesso gratuito à internet, permitindo que os passageiros permaneçam conectados durante o trajeto.

Confira o itinerário:

Avenida Cásper Líbero (c/ R. Manoel de Macedo) – Centro/Bairro

Retorno

Avenida Cásper Líbero – B/C

Avenida Oswaldo Aranha

Avenida Monteiro Lobato

Rotatória

Avenida Pio XII

Rotatória

Rua Abílio Sampaio

Avenida Primeiro De Maio

Rua Guatapará

Rua José Bonifácio

Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 17

Rua Américo Brasiliense

Rua Cerqueira César

Rua Florêncio De Abreu

Terminal Urbano / Plataforma A / Ponto 1

Alamenda. Botafogo

Avenida Jerônimo Gonçalves

Rua Felipe Camarão

Rotatória

Rua Dr. João Guião

Avenida Pio XII

Rotatória

Avenida Monteiro Lobato

Rotatória

Avenida Cásper Líbero – Centro/Bairro

Confira os horários:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte