Projeto de Lei aprova operação gratuita de ônibus durante evento em Macapá (AP)

52ª Expofeira do Amapá acontece até 8 de outubro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na última quinta-feira (28) um projeto de lei foi aprovado em Macapá (AP), que garante a operação dos ônibus do transporte público do dia 29 de setembro até 8 de outubro, para atender o público que acompanhará a 52ª Expofeira do Amapá.

Os coletivos serão gratuitos e levarão os passageiros até o Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá.

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) informou que as concessionárias que atendem o transporte coletivo do município serão ressarcidas dos custos dos ônibus enquanto o evento for realizado.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte